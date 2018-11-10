Изображение Нарцисса на фреске обнаружили в Помпеях

На фреске изображен Нарцисс, который любуется своим отражением в воде.

Изображение Нарцисса на фреске в роскошном особняке торговца обнаружили в Помпеях итальянские археологи. Они отмечают, что цветное изображение с Нарциссом довольно хорошо сохранилось. На фреске древнегреческий мифический охотник любуется собой через отражение в воде.

Археологи рассказали, что сохранить особняк в Помпеях для потомков с каждым годом все тяжелее. Еще очень многое не исследовано в его комнатах, но вместе с этим исторически значимое место подвергается актам вандализма. Ранее этот особняк в Помпеях уже радовал археологов находками. Так, осень прошлого года на том же месте была обнаружена фреска на другой мифологический сюжет – «Леда и Лебедь». Один из археологов надеется, что когда-нибудь особняк в Помпеях станет доступен туристам.

Сообщается, что 20% города Помпеи все еще остается под землей. Археологи продолжают его исследовать из-за красоты и находок, которые периодически всплывают. Раскопки проходят как часть проекта «Большие Помпеи». Его целью является сохранение уникального исторического места.

Нарцисс – это персонаж древнегреческих мифов. Он был охотником, настолько красивым, что влюблял в себя людей обоих полов. Кто бы ни проявил любовь к Нарциссу, он отвергал каждого, пока не влюбился в собственное отражение и не умер от горя безответного чувства.

Напомним, роскошный дом с фресками нашли в прошлом году. Археологи были поражены находке, так как Помпеи был уничтожен после извержения вулкана Везувия в 79 году нашей эры.