Вероника Скворцова рассказала о важности вовлечения каждого человека в охрану его здоровья
В беседе с корреспондентом НТВ министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что необходимо активно вовлекать каждого человека в процесс охраны государством его здоровья. Для того чтобы эффективно продвигать ЗОЖ, требуется целый комплекс системных мер. В их число входит правильное воспитание детей в юном возрасте (донесение до них важности здоровья и ценности жизни), сотрудничество с работодателями в рамках корпоративных программ здоровья, создание разных возможностей для досуга в субъектах РФ.
По словам Вероники Скворцовой, ключ к успеху лежит в системных мерах по формированию ЗОЖ. Образ жизни занимает порядка 60% влияния на здоровье, и при этом является самым дешевым блоком. Если говорить о финансовом выражении, то на здоровье идет всего 12%. 4% от них — профилактика, а 8% — создание инфраструктуры для ЗОЖ.
Как отметила министр, в нашей стране с 2006 по 2018 годы охват вакцинации граждан против сезонного гриппа вырос в 2,6 раза. На сей раз было привито 49% населения, 63% детей. За тот же период (с 2006 года) в России в 20 раз сократилось число смертей от гриппа, а заболеваемость им — более чем в 13 раз.
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