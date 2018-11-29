Facebook и Google призвали бороться с антипрививочниками

Facebook откликнулся на просьбу члена конгресса США Адама Шиффа и заявил, что избавится от информации, которая может вызвать у людей неправильное отношение к вакцинации.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, в своём письме Адам Шифф обратился не только к основателю Facebook Марку Цукербергу, но и к генеральному директору Google Сундару Пичаю. Конгрессмен попросил обратить особое внимание на деятельность движения «антиваксеры», которое призывает людей отказываться от прививок. Шифф отмечает, что Цукербергу стоит обратить внимание и на Instagram, который также принадлежит ему.

На просьбу конгрессмена отреагировали в Facebook, заявив, что из результатов поисковых запросов и рекомендаций исчезнут любые посты «антиваксеры». Более того, в соцсети появится больше информации, которая составит у людей правильное понимание современной вакцинации. Адам Шифф предполагает, что именно из-за активности «антиваксеров» в Вашингтоне участились случаи заболевания корью.

Сегодня вопрос вакцинации также остро стоит и в России, где люди стали чаще болеть корью. Поскольку в стране достаточно распространена ситуация, когда граждане отказываются от прививок, в некоторых городах, столкнувшихся с участившимися случаями заболевания корью, решили провести принудительную вакцинацию. В частности, подобное решение приняли в Санкт-Петербурге и Курске.