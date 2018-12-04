"Папа-дедушка": итальянец в возрасте 93 лет стал самым старым отцом

Сегодня, 18:57 \\ Общество

Итальянец из городка Орта Нова стал отцом в возрасте 93 лет. Роды проходили в в роддоме "Татарелла". Интересен тот факт, что медицинский персонал учреждения не сразу признал в пожилом мужчине «счастливого и молодого» отца новорожденного малыша.

Жене итальянца на данный момент времени 42 года, они вступили в брак около четырех лет назад. И мать, и малыш чувствуют себя хорошо, роды прошли без последствий. Но соседи не перестают удивляться случившемуся и называют рождение ребенка просто «чудом».

Также стоит отметить тот факт, что житель Иркутской области стал отцом в 80 лет, сейчас ему 85, но ребенка он решил оставить себе, несмотря на взаимоотношения с матерью ребенка. Они с молодой женщиной прожили недолго и в итоге расстались. Кстати говоря, у пожилого отца имеется уже двое правнуков и пятеро внуков.

Кроме того, был случай, когда 90-летний индиец стал родителем. Об этом тогда сообщил местный телеканал NDTV.com. Интересно, что в общей сложности у индийского фермера 21 ребенок, из которых 12 сыновей. Еще недавно он считался самым старым отцом в мире. Свою хорошую физическую форму фермер объясняет строгой диетой, которую начал соблюдать с детства.

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Автор - Алевтина Сергеева
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