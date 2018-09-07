В рамках Дня математики в столице проведут школьную олимпиаду
Ближайшее воскресенье отметится празднованием в московских школах и высших учебных заведениях (среди них будет и МГУ им. М.В. Ломоносова) Дня математики. В сообщении Депобразования главного города РФ уточняется, что проведение в мегаполисе юбилейного XXX Математического праздника отметится организацией лекций и математических игр. Также ученики 6-7 классов смогут проверить свои способности в рамках школьной олимпиады.
Напомним, что в первый раз Математический праздник на территории Москвы отметили в 1990 году, а теперь он является ежегодным событием. В прошлом году в российской столице приступили к реализации образовательного проекта «Математическая вертикаль». По его условиям, в местных школах начали работу специализированные математические классы. По словам руководителя Депобразования города Москвы Исаака Калины, в этих классах детям дают очень хорошую математическую базу, что гарантированно пригодится им в будущем.
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