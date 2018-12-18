«Следы ведьм» обнаружены в пещерах Великобритании

Сегодня, 16:47 \\ Общество

Символы, предназначающиеся для защиты от злых сил, которые рисовались в 17 и 18 веках, принадлежат женщинам, которых в те времена считали ведьмами. Такое количество «следов ведьм», по словам экспертов, еще нигде не встречалось.

 Хейли Кларк и Эд Уотерс из группы Subterranea Britannica обнаружили «следы ведьм» в пещерах в Великобритании, в районе известнякового каньона, где граничат Дербишир и Ноттингемшир. «Следов ведьм» насчитываются сотни - символы на стенах и потолках, как говорят эксперты, высечены местами по несколько раз. Их цель – защита и изгнание злых сил, и недопущение восстания их из мира мертвых.

 «Следы ведьм» ранее встречались в домах и исторических храмах. Их рисовали на дверных проемах, окнах и каминах. Так «ведьмы» защищали жилища от зла. Найденные в Великобритании следы являются самой большой находкой, сосредоточенной в одном месте. Эксперты отмечают, что следы в пещерах могли оставлять во время болезней, смертей или плохого урожая, когда угрозы злых сил боялись больше всего.

До описанных выше «следов ведьм» самой известной находкой были 57 отметок, обнаруженные в Сомерсете. Однако в этот раз, в Кресвелл Крэгс этих знаков насчитываются сотни. Ученые продолжают работать на месте, чтобы зафиксировать исторически значимые символы.

Ранее ученые обнаружили в Денисовой пещере изделие из гематита, выполняющее роль карандаша для рисования, датированное 45-50 тыс. лет.

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Автор - София Волкова
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