В армии Великобритании разгорелся скандал из-за военнослужащей, оказавшейся эротической моделью

26-летняя Бриони Мюррей, которая в настоящий момент проходит службу в британских вооружённых силах, оказалась моделью, которая снималась в фотосессиях и видеороликах для взрослых. Девушка до сих пор зарегистрирована на многих тематических ресурсах.

На эротические фотосессии Мюррей наткнулись в Интернете. В частности, были найдены фото, на которых девушка позирует в белье или топлес, а также видеоролик с исполнением стриптиза. На одном снимке можно заметить полковой галстук. На некоторых тематических ресурсах девушка всё ещё зарегистрирована под псевдонимом Briony M, при этом она отмечает, что участвует в фотосессиях с 2013 года.

Сослуживцы Мюррей глубоко шокированы и возмущены её прошлой деятельностью. По мнению военнослужащих, в военные подразделения не стоит брать людей, которые позволяют себе подобное поведение. Но вот руководство британской армии мало интересуется прошлым девушки, утверждая, что каждый «имеет право на свою историю». В командовании считают, что важнее, что Мюррей хороший солдат.

Ранее армия Великобритании пришлось заплатить более 600 тысяч долларов за проявление расизма по отношению к одному из солдат.