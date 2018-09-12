Продавать по паспорту или только до 18:00: блогер предложила ограничить продажу сладкого

Мира Родригез, ведущая блог о борьбе с лишним весом, поддержала инициативу Роспотребнадзора, который решил перенять японский опыт по замерам талии. Однако девушка решила пойти дальше и настояла на необходимости принятия мер по отношению к вредным сладостям.

Автор блога «Мира против жира» считает, что японцы правильно делают, что борются с ожирением. К решительным действиям блогер призывает и Россию. Особенно её возмущает большое количество русских детей, страдающих от ожирения. В связи с этим Мира предлагает запретить продажу сладкого детям, подобно тому, как ограничена продажа алкоголя. «Чтобы можно было купить торты, шоколад и прочую сладкую дрянь только по паспорту или в присутствии родителей», - заявила блогер. Ещё лучше было бы, по мнению Миры, и вовсе запретить продажу сладкого после 18:00.

Также по аналогии с пачками сигарет, блогер предлагает добавить предупреждающие надписи на сладостях, которые бы предупреждали о риске набрать лишний вес, заработать диабет или заболевания печени. «Печеньки с пироженками на пальмовом масле» так же опасны как табачные изделия, считает Мира.

По последним данным Роспотребнадзора, один из 90 детей в России сегодня страдает от ожирения. Более того, подобный диагноз уже стоит у 300 тысяч российских детей. Кроме того, от лишнего веса в России страдают и люди после 55 лет, поскольку в этом возрасте начинают мало двигаться, но едят так же, как и раньше.