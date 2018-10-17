Дом на Смоленской набережной в Москве стал архитектурным памятником

Сегодня, 08:23 \\ Общество

Генеральскому дому сталинской эпохи присвоили статус объекта культурного наследия.

 Список объектов культурного наследия столицы пополнился еще одним зданием. На этот раз в архитектурные памятники перевели жилой дом на Смоленской набережной, в котором во времена СССР проживали многие известные военачальники и деятели искусства. С сегодняшнего дня все изменения фасада здания попадают под запрет, а любые реставрационные работы нужно согласовывать в соответствующем департаменте. Об этом сообщается на официальном сайте московских властей.

Руководитель Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов рассказал, что генеральский жилой дом на Смоленской, построенный в середине прошлого века, сохранился в своем первоначальном обличии. В этом доме по сей день проживают люди. В свое время тут проживали многие величайшие личности, включая балерину Максимову, маршала Яковлева и артиста Попова. Над проектом 12-этажки работали Бархин, Гайгаров и Лерман. Дом на Смоленской набережной представляет собой яркий образец сталинского ампира.

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Автор - Антон Словацкий
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