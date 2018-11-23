Ажиотаж среди москвичей вызвали быстрые свидания в метро на 14 февраля

Сегодня, 06:51 \\ Общество

Акция столичного метрополитена в честь Дня всех влюбленных вызвала ажиотаж. Более 120 человек намеревалось принять участие в быстрых свиданиях в метро, приуроченных к 14 февраля.

 Юлия Темникова, как замначальника метрополитена, рассказала, что организаторы акции спиддейтинга (быстрые свидания) не предполагали, что среди населения это вызовет ажиотаж. Москвичи активно подавали заявки на участие в мероприятии. Изъявили желание более 120 человек.

Площадкой для быстрых свиданий была выбрана станция метро «Курская». Однако к участию были приглашены не все, так как изначально не предполагалось, что такое количество москвичей проявит свой интерес.

В представительстве метрополитена столицы также сообщили, что на следующий год акция с быстрыми свиданиями 14 февраля повторится.

Кроме столиков для общения, организаторы установили в метро фотобудку, а также предоставили услугу по отправке валентинок друзьям и близким.

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Автор - Мария Титова
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