Ажиотаж среди москвичей вызвали быстрые свидания в метро на 14 февраля

Акция столичного метрополитена в честь Дня всех влюбленных вызвала ажиотаж. Более 120 человек намеревалось принять участие в быстрых свиданиях в метро, приуроченных к 14 февраля.

Юлия Темникова, как замначальника метрополитена, рассказала, что организаторы акции спиддейтинга (быстрые свидания) не предполагали, что среди населения это вызовет ажиотаж. Москвичи активно подавали заявки на участие в мероприятии. Изъявили желание более 120 человек.

Площадкой для быстрых свиданий была выбрана станция метро «Курская». Однако к участию были приглашены не все, так как изначально не предполагалось, что такое количество москвичей проявит свой интерес.

В представительстве метрополитена столицы также сообщили, что на следующий год акция с быстрыми свиданиями 14 февраля повторится.

Кроме столиков для общения, организаторы установили в метро фотобудку, а также предоставили услугу по отправке валентинок друзьям и близким.