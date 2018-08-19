"Холодеет кровь": в Сети появилось видео экстремального танца акробатки на высоте 80 метров от земли

В Воронеже акробатка решила поэкспериментировать, исполнив танец на пилоне высотой 80 метров от земли. Пугающий и дерзкий номер девушки засняли на видео, затем ролик был размещен в Сети.

Известно, что над этим выступлением работала целая команда, для танца был создан специальный шест. Муж 29-летней акробатки сказал, что наверх они попали через подъезд, крыша на тот момент времени была открыта. Для самой женщины, как было замечено, данный проект был самым страшным в ее практике. Она рассказывает о том, что и сама не знает, для чего ей это, но не готова тратить свою жизнь на «пятничные» тусовки и просмотр телевизора.

Также стоит отметить тот факт, что забраться на пилон экстремалке удалось только с третьего раза, поскольку сначала ее охватил просто панический ужас, и с каждым последующим этажом отчаяние все возрастало, о танце и говорить нечего было. Во второй раз помешали погодные условия, шел дождь, и танцевать было попросту невозможно.

Кроме того, 29-летняя акробатка исполнила экстремальный танец в московском парке «Зарядье», что тоже было заснято на видео. Высота составляла примерно 13-15 метров, спортсменка провела в воздухе порядка 10 минут, после чего, как видно по кадрам, охрана попросила девушку с командой прервать опасный номер. Муж экстремалки признался в том, что мероприятие не было согласовано с администрацией данного объекта, поскольку в действительности мало кто идет навстречу, в основном люди отказываются.