"Все хотят красивую дату": День святого Валентина в Башкирии был ознаменован 108 свадьбами

108 свадеб были сыграны в День святого Валентина на территории Башкирии, что было очень символично. Наибольшее число браков было заключено в городе Уфа, где поженились 48 пар.

По имеющимся из официальных источников сведениям, в ЗАГСе Калининского района поженились 15 пар, на территории Кировского было заключено 14 браков, и самое маленькое количество вышло в Советском районе, где число торжеств равно восьми. А дело все в том, что данная дата является красивой, и количество пар, которые хотели бы узаконить свои отношения в этот день, великое множество. Следующей такой датой является 19 февраля, уже сейчас на нее подано свыше сорока заявлений.

Также стоит отметить тот факт, что на территории Хабаровска свадеб в День святого Валентина не будет. Причиной является то, что узаконить отношения зимой можно только в пятницу и субботу. Известно, что исключения по такому случаю никто делать не будет. Если кому-то принципиально пожениться именно в этот день, то придется либо подождать еще год, либо смириться и выбрать другую дату. Тем временем, в ЗАГСах Хабаровска ждут ажиотажа ближе к 19 апреля, 19 июля и 19 октября, причиной тому опять же является красивая дата.

Кроме того, в ЗАГСах на территории Севастополя отменили выходной ради Дня всех Влюбленных, было сделано исключение, в этот день в Севастополе пять влюбленных пар узаконили свои отношения, люди несколько суеверны и убеждены, что пожениться в День святого Валентина является хорошей приметой.