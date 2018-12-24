Самым стильным мужчиной России стал молодой рэпер

Автор нашумевшего среди молодежи хита «Розовое вино» получил статуэтку журнала GQ как самый стильный мужчина страны.

Молодой рэпер Федор Инсаров, известный всем как Feduk, стал самым стильным мужчиной России. Этого звания его удостоило издание GQ. Ежегодно 13 февраля журнал проводит коктейльную вечеринку в закрытом формате, где собираются многие известные лица российского шоу-бизнеса.

Feduk одержал победу как самый стильный мужчина России, обогнав таких знаменитостей, как Андрей Малахов, Игорь Верник, Андрей Купреев, Михаил Зыгарь. Они также получили призы. Статуэтку молодому рэперу вручил главный редактор GQ Игорь Гаранин. Награждение и последующая вечеринка состоялись в фудмолле «Депо. Москва».

Рэпер Feduk был удивлен получению награды как самый стильный мужчина России, отметив, что сомневается в соответствии этому статусу. Гостями вечеринки стали Дмитрий Шепелев, Олеся Бословяк, Елена Летуча, Artik & Asti, Джиган, Алла Вербер и многие другие. Награждение закончилось концертом группы Brainstorm.

27-летний российский рэпер и хип-хоп исполнитель Feduk (Федор Инсаров) за почти 9 лет своей музыкальной деятельности имеет на счету 5 студийных альбомов. В 2017 году в России 2выстрелил» его трек «Розовое вино», исполненный с рэпером Элджеем. Между исполнителями произошла ссора, так как менеджмент Элджея потребовал поставить в названии трека его имя первым, несмотря на то, что авторство принадлежит Feduk. Конфликт даже привел к временной блокировке видеоклипа на Youtube.