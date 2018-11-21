«Не святой, но Валентин»: Шнуров стихами поздравил подписчиков с праздником

Сегодня, 14:07 \\ Общество

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в свойственной ему манере поздравил россиян с Днём святого Валентина, а также не упустил возможности поглумиться над выпивающими гражданами.

В Instagram-аккаунте музыканта появился новый стих, который Шнуров сопроводил фотографией неизвестного мужчины, уснувшего в цветочной клумбе. Своё новое творение артист посвятил абстрактному Валентину, который с самого утра отмечает праздник, выпивая как за жён, так и за их мужей. Без его внимания не остались и те, кто в браке не состоит.

«Светится, хоть свет туши!

Он сошёл будто с картин

И шатался от души,

Не святой, но Валентин!»

Но, как отмечает Шнуров, сил у Валентина в конце концов не осталось, и вот он «уже лежит ничком». Завершая своё стихотворение, музыкант поздравил всех влюблённых с праздником. Пост набрал более 100 тысяч лайков, а восторженные подписчики поблагодарили музыканта за поднятое с утра настроение. «Сразу видно, что человек процветает», «Хочется сегодня романтизма, а вы всё про реализм, Сергей», «Выпьем за любовь», - написали люди в комментариях. Кто-то предлагал и свои достойные варианты стихотворений, а некоторые были удивлены, что в этот раз Шнуров обошёлся без мата.

Сегодня, 14 февраля многие влюблённые отмечают День святого Валентина, также некоторые пары решили сыграть свадьбу в этот праздник. Например, в Москве сегодня состоится 300 свадеб. Тем же, кто в праздник остался один, не стоит расстраиваться, а поступить как советуют психологи, а именно посвятить день себе.

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Автор - Елена Андреева
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