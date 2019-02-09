"Пример великой любви": сотрудники Красноярского зоопарка ко Дню всех влюбленных рассказали о чувстве межу двумя верблюдами

В Красноярском зоопарке живет пара верблюдов, чью историю любви рассказали сотрудники зоопарка ко Дню всех Влюбленных. Впервые животные познакомились, когда самцу было 18 лет, его привезли тогда в Красноярск из Тывы.

Интересно, что вместе пара прожила достаточно долгое время, они ни разу не вступали в конфликт, самец уступал подруге самые лучшие места в тени раскидистых деревьев, бережно защищал от слишком назойливого внимания любопытных посетителей зоопарка.

Интересен тот факт, что за свою долгую совместную жизнь они успели произвести на свет многочисленное потомство. И теперь даже получили статус бабушки и дедушки. А в тот момент, когда у самца случился инсульт, самка не оставила его и всячески старалась облегчить его самочувствие. Но в прошлом году он все-таки умер, его возлюбленная затосковала, верблюдица постоянно лежала в дальнем углу вольера, изредка издавая тоскливый крик, ничего не помогало. Ближе к первым месяцам зимы самка все-таки смирилась со своей участью.

Также стоит отметить тот факт, что в Йемене верный верблюд не уходит с могилы своего хозяина. Как сообщают местные СМИ, верблюд по своей воле принял участие в траурной процессии. Известно, что сын умершего и похороненного мужчины пытался много раз увезти животное домой, но оно все равно возвращалось на прежнее место. Так верблюд в очередной раз доказал верность любимому хозяину.