Коммунисты предложили наказывать чиновников за неуважительное отношение к гражданам России

Депутаты от партии КПРФ внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий наказание чиновников, оскорбляющих россиян. Данные меры не касаются журналистов и блогеров.

Об инициативе коммунистов в четверг рассказал депутат Сергей Казанков. Он сообщил, что законопроект был внесён 14 февраля. Согласно документу, нарушители, гражданские служащие, должны будут понести наказание за оскорбительное и неуважительное отношение к российским избирателям. По мнению партии, будет справедливо наказывать чиновников штрафом от 10 до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении или при особо грубом поведении отстранять от исполнения полномочий на срок до трёх лет.

При этом Казанков добавил, что журналисты и блогеры не попадают под действие законопроекта. Кроме того, он отметил, что в законопроекте говорится именно о необходимости защищать избирателей, а значит, совершеннолетних граждан.

По мнению Казанкова, сегодня чиновники ничем не ограничены в своих высказываниях в адрес избирателей, а потому продвижение подобного законопроекта – тема достаточно актуальная, особенно если вспомнить ряд случаев, неподобающего поведения чиновников. Депутат вспомнил не только Ольгу Глацких, которая недавно всё-таки оставила свой пост и завела аккаунт в соцсети, а также он заговорил о более свежем инциденте, когда чиновница предложила отменить бесплатное питание в младших классах. Казанков считает, что правительству следует исправить этот пробел в российском законодательстве и сделать так, чтобы чиновники действительно начали думать, прежде чем говорить.