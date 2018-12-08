Британец потерял зубы из-за энергетических напитков

Сегодня, 09:44 \\ Общество

21-летний студент английского колледжа выпивал по три литра энергетиков в день, чтобы повысить успеваемость.

 Ужасные последствия чрезмерной любви к энергетическим напиткам испытал на себе молодой человек из Великобритании. Из-за постоянного употребления данной продукции, у парня сломались 4 зуба, а остальные получили серьезные повреждения. О случившемся медицинском инциденте пишет издание Daily Mail, ссылаясь на страницу пострадавшего в социальных сетях.

 Выпивая почти 200 банок энергетических напитков в месяц, британский студент надеялся повысить внимательность и уровень своих оценок. Он сам признался, что испытывал приятное чувство бодрости. Однако вместо успеваемости 21-летний парень приобрел катастрофическое состояние собственных зубов. После похода к стоматологу выяснилось, что у него сломаны четыре передних зуба, а на остальных прогрессирует кариес. По словам врача, парню нужно будет установить несколько протезов, а также запломбировать 24 дырки. Эксперты считают, что всему виной очень большое содержание сахара в энергетиках. Пользователи в сети не спешат соглашаться с таким выводом, обращая внимание специалистов на огромное количество химических добавок в энергетических напитках.

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Автор - Антон Словацкий
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