По программе «Дальневосточный гектар» амурчанам выдавали чужую землю

Жители Амурской области одни из первых получили земельные участки по программе «Дальневосточный гектар». Но спустя три года выяснилось, что им выдавали чужие гектары. О непростой ситуации в которой оказались люди, пишет «Амур.инфо».

Семья Коваленко в 2016 году оформила по программе «Дальневосточный гектар» в свое пользование 6 гектаров земли в Амурской области. Однако в январе 2019 года суд постановил, что владельцы не имеют права на занимаемую территорию, так как эта земля находится в собственности у другого амурчанина.

Кроме того, что семья осталась без гектаров, которые регулярно использовала в сельском хозяйстве, суд обязал троих членов семьи выплатить по 8 тыс. рублей, которые бы возместили затраты на землеустроительную экспертизу.

На своем дальневосточных гектарах семья выращивала картофель и разводила коров. Коваленко взяли в кредит картофелекопалку и культиватор. Территорию планировали благоустраивать.

К участию в программе амурчан «Дальневосточный гектар» сподвигло нестабильное финансовое положение. По признанию главы семейства, деятельность с выращиванием картофеля начала приносить плоды и доходы. Но в один момент семья все потеряла, так как выяснилось, что им выдали чужую землю.

Настоящий собственник гектаров Дмитрий Булавин сообщает, что предупреждал местную администрацию и самих обладателей гектаров о том, что документы на землю у него находятся в оформлении. Поэтому во избежание конфликта мужчина настаивал на том, чтобы семье Коваленко не подписывали документы на право пользования землей в данной местности. Но мужчину никто не послушал.

Администрация Благовещенского района намерена помочь амурчанам, которые потеряли гектары. Но в семье после данного инцидента боятся доверять условиям новой сделки, которую может предложить государство.