По программе «Дальневосточный гектар» амурчанам выдавали чужую землю

Сегодня, 07:26 \\ Общество

Жители Амурской области одни из первых получили земельные участки по программе «Дальневосточный гектар». Но спустя три года выяснилось, что им выдавали чужие гектары. О непростой ситуации в которой оказались люди, пишет «Амур.инфо».

 Семья Коваленко в 2016 году оформила по программе «Дальневосточный гектар» в свое пользование 6 гектаров земли в Амурской области. Однако в январе 2019 года суд постановил, что владельцы не имеют права на занимаемую территорию, так как эта земля находится в собственности у другого амурчанина.

Кроме того, что семья осталась без гектаров, которые регулярно использовала в сельском хозяйстве, суд обязал троих членов семьи выплатить по 8 тыс. рублей, которые бы возместили затраты на землеустроительную экспертизу.

На своем дальневосточных гектарах семья выращивала картофель и разводила коров. Коваленко взяли в кредит картофелекопалку и культиватор. Территорию планировали благоустраивать.

К участию в программе амурчан «Дальневосточный гектар» сподвигло нестабильное финансовое положение. По признанию главы семейства, деятельность с выращиванием картофеля начала приносить плоды и доходы. Но в один момент семья все потеряла, так как выяснилось, что им выдали чужую землю.

Настоящий собственник гектаров Дмитрий Булавин сообщает, что предупреждал местную администрацию и самих обладателей гектаров о том, что документы на землю у него находятся в оформлении. Поэтому во избежание конфликта мужчина настаивал на том, чтобы семье Коваленко не подписывали документы на право пользования землей в данной местности. Но мужчину никто не послушал.

Администрация Благовещенского района намерена помочь амурчанам, которые потеряли гектары. Но в семье после данного инцидента боятся доверять условиям новой сделки, которую может предложить государство.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы и образе невесты появилась на премии BAFTA

Кейт Миддлтон в нежном вечернем образе и любимых серьгах принцессы Дианы появилась на красной дорожке церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне со своим супругом.

Пьеса через постель: Джигурда признался, как проходят репетиции с Волочковой

Волочкова не может отвязаться от настойчивых намёков Джигурды.

Трамвай без водителя начнет обслуживать москвичей

 Испытания первого в России беспилотного трамвая начнутся в ближайшее время.

Светлана Дружинина отказалась от внука, которого воспитывала с детства

 Сын артистки Анатолий Мукасей скончался спустя совсем немного времени после того, как у...

Россиян хотят обязать содержать детей-студентов во время учебы в вузе

 Об этом заявил министр юстиции в Совете Федерации. Он уверен, что родители обязаны...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ