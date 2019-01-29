"Пользователи со всего мира жалуются": в социальной сети Instagram произошел мировой сбой

В работе такой социальной сети как Instagram произошел сбой, о чем сообщили многие пользователи. Неполадки были обнаружены не только на территории России, но также и в Великобритании, и на Восточном побережье Соединенных Штатов.

По имеющимся сведениям ресурса Downdetector, который занимается отслеживанием проблем при работе с сайтами, значительную часть неполадок составили трудности с открытием новостной ленты, около 57%. Также у пользователей возникли проблемы со входом в социальную сеть и с проблемами при открытии веб-сайта, 22% и 19% соответственно.

Также стоит отметить тот факт, что незадолго до мирового сбоя социальная сеть Instagram удалила аккаунт, в котором публиковались комиксы. Причиной удаления послужило то, что данные комиксы содержали информацию о сложной жизни «мусульман с нетрадиционной ориентацией» на территории Индонезии. В аккаунте говорилось и о том, что в случае блокировки страницы социальную сеть ждут многочисленные сбои.

Кроме того, ранее поступали жалобы от многих звезд шоу-бизнеса, которые были недовольны тем, что куда-то начали деваться подписчики. К данному моменту времени сотрудники социальной сети сообщили, что это связано с тестированием новой функции, она привела к списанию ботов.