История повторяется: Концерт Элджея в Калининграде отменен

16 февраля должен был состояться концерт рэпера Элджея в Калининграде. Однако история повторяется, и теперь снова из-за давления госорганов заработок исполнителя пострадает.

Государственные учреждения и некоммерческие организации вновь возобновили свою работу по отмене концертов молодежных исполнителей. Тенденцию на 2019 год начинает рэпер Элджей – его концерт в Калининграде отменен. Об этом в своем официальном сообществе «ВКонтакте» сообщило концертное агентство «Макроконцерт». Все проданные билеты жители города должны будут вернуть туда, где приобретали их.

В сообщении сказано, что Элджей, его менеджмент и организаторы мероприятия единогласно решили отменить концерт в Калининграде, так как по отношению к ним госорганы вновь применяют давление. Организаторы шоу даже получали в свой адрес угрожающие сообщения от жителей города, которым не по душе творчество Элджея. Организаторы концерта Элджея не уточняют, какие именно организации и кто из госорганов оказал на них давление. Известно одно: полиция к этому не причастна. Об этом заявили в региональном УМВД. В прокуратуре ситуацию не комментируют.

Известно, что автором петиции за отмену концерта Элджея, которую ранее подписали 300 калининградцев, является некий Артур Филатов. Мужчина обратился во все структуры, которые могут так или иначе повлиять на культурное мероприятие: полиция, прокуратура, министерство образования, ведомство, занимающееся правами детей. Филатов считает содержание песен и клипов Элджея противозаконными.

В прошлом году Элджей наряду с «Френдзоной», Хаски, «Пошлой Молли», Монеточкой и другими попал под волну отмен концертов. Против рэпера выступили в Дагестане и Воронеже.