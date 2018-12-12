Движение «За права человека» повторно внесено Минюстом в реестр иностранных агентов

Движение «За права человека» уже вносилось ведомством в реестр иноагентов в конце 2014 года. Однако год спустя оснований для подобного уже не было, поэтому организацию исключили из списка.

Движение «За права человека» Льва Пономарева повторно внесено Минюстом в реестр иностранных агентов. В ведомстве сообщили, что документрано проверили данное движение, поэтому теперь оно должно находиться в списке организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Решение относительно движения «За права человека» вынесено Минюстом согласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях». Проверка движения длилась с декабря прошлого года.

С 2014 года в России организация может быть признана иностранным агентом, если ее деятельность связана с политикой и финансируется из-за рубежа. Движение «За права человека» существует с 1997 года.

Лев Пономарев считает, что новая проверка деятельности его движения связана с тем, что ранее он был арестован за записи в социальных сетях. Они касались фигурантов «Сети» и «Нового величия», в поддержку которых Пономарев провел несогласованную акцию. Тогда Льва Пономарева задержала полиция. Он планировал обжаловать это в судебном порядке, так как отрицает иностранное финансирование своего движения.

Ранее активистка движения «Открытая Россия» похоронила свою дочь-инвалида, с которой едва успела повидаться. Женщина находилась под арестом из-за того, что «Открытая Россия» считает нежелательной иностранной организацией.