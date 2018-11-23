Свадьбу придется отложить: в Таиланде арестован мужчина, воровавший деньга на калым за невесту

Гражданин Таиланда, задержанный за попытку кражи сумки у пожилой женщины, в полиции признался, что таким криминальным способом пытался собрать денег на выкуп невесты на свадьбе, которую ее родители назначили на 14 февраля.

Иногда молодые люди до такой степени хотят жениться, что нарушают ради этого закон. Таким неудачливым женихом оказался и 30-летний житель Таиланда, который пытался насобирать денег на калым за невесту, просто начав обворовывать прохожих. Однако первая же его попытка присвоить чужое добро окончилась неудачей, и теперь мужчина вместо подготовки к бракосочетанию, назначенному на 14 февраля, проводит время на допросах в полиции. Об этой истории сообщило интернет-издании Nation.

Молодой человек был задержан по горячим следам неподалеку от рынка в районе Кампхенг Сен провинции Накхон Патхом после того, как он вырвал дамскую сумку у пожилой женщины на рынке и попытался скрыться. Добыча горе-грабителя могла составлять 4 тысячи таиландских бат (около 125 долларов) и смартфон.

На допросе в полиции жених признался, что он начал воровать, чтобы собрать денег на выкуп невесты, родители которой обозначили сумму в 60 тысяч бат (примерно 1800 долларов) наличными. Кроме того, они хотели получить за дочь золотую цепочку стоимостью 20 тысяч бат (около 630 долларов). Церемонию бракосочетания родители девушка назначили на романтичную дату – 14 февраля, День святого Валентина.

Отметим, что тайская древняя традиция выкупа невесты уже не соблюдается или имеет чисто символический характер. Сумму калыма, которую родители девушка назначают еще на этапе сватовства, в «современных» семьях чаще всего возвращают обратно молодым. Однако в среде менее образованных и не очень богатых тайцев традиция соблюдается неукоснительно.