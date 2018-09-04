Как в отеле: IKEA оформила вагон ночного поезда Москва-Санкт-Петербург

Сегодня, 15:21 \\ Общество

Дизайнером стала Марго Лефикайте. Она превратила самый обычный вагон в уютную и комфортную вереницу комнат. Сообщается, что места оборудованы тапочками, подушками и другими мелочами, как в отелях.

 Известно, что вагон будет курсировать по маршруту с 17 февраля по 6 марта. Оборудовать поезд комфортабельными местами для пассажиров удалось благодаря решению российского подразделения знаменитой шведской компании IKEA. Руководство разрешило использовать свою продукцию и для железных дорог.

 Сообщается, что организация запустила рекламную кампанию, которая получила название «Спите лучше». Организаторы в рамках кампании устроили конкурс. Победители этого соревнования смогут прокатиться в удобном вагоне в оба направления. Условия конкурса таковы: участникам предлагается объяснить, почему именно им необходимо хорошо выспаться во время поездки в ночном поезде Москва-Санкт-Петербург. Представители компании уверены, что отличный сон можно устроить себе в любом месте, даже на скорости около 80 км/ч. Чей ответ окажется более оригинальным, те и станут попутчиками.

 Кроме того, те конкурсанты, которые не попадут в уютный поезд, смогут получить персональную колыбельную от голосового помощника «Яндекс». Алиса задаст пользователям несколько вопросов, после чего создаст персональную колыбельную из названий товаров ИKEA, наложенных на знакомый с детства убаюкивающий мотив.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы и образе невесты появилась на премии BAFTA

Кейт Миддлтон в нежном вечернем образе и любимых серьгах принцессы Дианы появилась на красной дорожке церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне со своим супругом.

Пьеса через постель: Джигурда признался, как проходят репетиции с Волочковой

Волочкова не может отвязаться от настойчивых намёков Джигурды.

Трамвай без водителя начнет обслуживать москвичей

 Испытания первого в России беспилотного трамвая начнутся в ближайшее время.

Светлана Дружинина отказалась от внука, которого воспитывала с детства

 Сын артистки Анатолий Мукасей скончался спустя совсем немного времени после того, как у...

Житель Таганрога намерен отправить Путину свою ванну

 Как пояснил горожанин, он арендует муниципальную квартиру у администрации. В ванной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ