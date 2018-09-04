Как в отеле: IKEA оформила вагон ночного поезда Москва-Санкт-Петербург

Дизайнером стала Марго Лефикайте. Она превратила самый обычный вагон в уютную и комфортную вереницу комнат. Сообщается, что места оборудованы тапочками, подушками и другими мелочами, как в отелях.

Известно, что вагон будет курсировать по маршруту с 17 февраля по 6 марта. Оборудовать поезд комфортабельными местами для пассажиров удалось благодаря решению российского подразделения знаменитой шведской компании IKEA. Руководство разрешило использовать свою продукцию и для железных дорог.

Сообщается, что организация запустила рекламную кампанию, которая получила название «Спите лучше». Организаторы в рамках кампании устроили конкурс. Победители этого соревнования смогут прокатиться в удобном вагоне в оба направления. Условия конкурса таковы: участникам предлагается объяснить, почему именно им необходимо хорошо выспаться во время поездки в ночном поезде Москва-Санкт-Петербург. Представители компании уверены, что отличный сон можно устроить себе в любом месте, даже на скорости около 80 км/ч. Чей ответ окажется более оригинальным, те и станут попутчиками.

Кроме того, те конкурсанты, которые не попадут в уютный поезд, смогут получить персональную колыбельную от голосового помощника «Яндекс». Алиса задаст пользователям несколько вопросов, после чего создаст персональную колыбельную из названий товаров ИKEA, наложенных на знакомый с детства убаюкивающий мотив.