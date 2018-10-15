На побережье Хоккайдо в Японии обнаружили лодку с «сюрпризом»

На побережье Хоккайдо в Японии местные жители нашли заброшенную лодку, а внутри оказалось два мёртвых человека. Предполагают, что они являются жителями Северной Кореи.

Сама лодка в длину достигает 13 метров, а её ширина 3 метра. Жители нашли перевёрнутую лодку на побережье Хоккайдо. Её распилили и исследовали. Внутри исследователями было обнаружено два мёртвых тела. Служба береговой охраны высказала мнение, что эта лодка принадлежит Северной Корее, ведь на корпусе судна есть надпись на корейском языке, а также форма присуща только корейским лодкам. Власти муниципалитета решили утилизировать лодку, для чего заключили контракт с местным предпринимателем. Смерть мужчин наступила довольно давно.

Напомним, что в конце ноября 2018 года в японской службе безопасности на море заявили, что подобных случаев с прибитием корейских судов к берегам Японии стало достаточно много и достигло рекордной отметки. По предварительным подсчётам эта цифра превышала 105 случаев.

Как говорят в спецслужбах, корейцы прибывают в Японию, чтобы в дальнейшем вернуться на родину, но иногда жителям Кореи не везёт. По сведениям самих рыбаков, они переправляются на лодках на территорию Японии за хорошим промыслом, ведь там больше рыбы, на которой можно хорошо заработать.

Ранее подобный случай уже был. В январе прошлого года префектура Исикаева нашла лодку с восемью мёртвыми людьми. По результатам экспертизы, выявили, что случай произошёл за три-четыре месяца до находки.

У берегов Японии часто находят брошенные шхуны. Например, с сентября по ноябрь 2018 года, у побережья Хоккайдо обнаружили 90 деревянных лодок из Северной Кореи. В некоторых из них находились мертвые люди.