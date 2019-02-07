В павильоне МЦД открылся бесплатный сервис по отправке валентинок в любую току мира

С 13 по 17 февраля любой посетитель демонстрационного павильона Московских центральных диаметров сможет поздравить свою половинку с Днем Святого Валентина, даже если получатель будет находиться в любой стране. Отправитель может сфотографироваться в специальной фотозоне, после чего из снимка будет сделана специальная тематическая открытка.

В павильоне МЦД, который расположен на площади Киевского вокзала, открылся бесплатный сервис по отправке валентинок в любую точку мира. Реализация проекта осуществляется вместе с «Почтой России». Посетитель павильона сможет сделать свое фото, после чего снимок будет распечатан в виде тематической открытки.

Помимо бесплатных валентинок, гости павильона МЦД смогут поучаствовать в других праздничных мероприятиях, подготовленных ко Дню Святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Влюбленные пары могут пройти тест от машиниста-купидона. Если пара даст правильные ответы на вопросы о своих половинках, то им будут подарены билеты на экскурсии. Влюбленные, давшие наибольшее количество правильных ответов, смогут получить пригласительные на бесплатное посещение экскурсий из проекта «Экскурсии в метро».

Посетители павильона, которые еще не нашли свою любовь, смогут поучаствовать в акции «20 шагов до встречи». Также одинокие смогут оставлять свои снимки на специальной доске знакомств. В честь Дня Святого Валентина павильон МЦД будет украшен свечами и другими декорациями. 14 февраля с 18:00 до 20:00 для гостей будет проводиться мини-концерт с участием кавер-группы. Сам павильон принимает посетителей каждый день без выходных, вход бесплатный.