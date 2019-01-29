Россияне с ВИЧ могут усыновить ребенка

ВИЧ-инфицированная из Московской области смогла по закону усыновить ребенка, рожденного ее сестрой. Женщина долго не могла забеременеть, обратись в клинику, но там ее заразили ВИЧ.

Балашихинский городской суд Московской области позволил россиянке с ВИЧ стать матерью приемного ребенка. Женщина рассказала свою печальную историю попыток забеременеть. Они с супругом долго не могли зачать ребенка, и спустя некоторое время россиянка обратилась в клинику, где в результате сбора анализов ее заразили ВИЧ. Женщина не отчаялась и продолжила предпринимать попытки стать матерью. Ребенка ей родила родная сестра, которую оплодотворили с помощью процедуры ЭКО.

Вскоре суд разрешил ВИЧ-инфицированной женщине забрать ребенка и стать его официальным опекуном. Это значит, что ВИЧ-положительные россияне могут опереться на государство в важных вопросах своей жизни. Ранее стало известно, что ученые нашли ранее неизвестную опасность ВИЧ. Оказалось, что инфекция блокирует клетки белка и они не способны передавать «собратьям» сигналы об опасности. Именно это позволяет ВИЧ быстро распространяться по организму, если больной не принимает медикаментозное лечение.