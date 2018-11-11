Россиян хотят обязать содержать детей-студентов во время учебы в вузе

Об этом заявил министр юстиции в Совете Федерации. Он уверен, что родители обязаны содержать своих детей, если они обучаются на очной форме в вузе. Более того, он заявил, что необходимо установить минимальный размер алиментов.

В своем выступлении министр Александр Коновалов рассказал, что семейное законодательство нуждается в реформировании. По его словам, необходимо уточнить права и обязанности ребенка в действующих нормативных правовых актах, а также установить минимальный размер алиментов. Поскольку сейчас сумма, которую необходимо выплачивать в качестве алиментов, зависит от множества факторов и иногда может быть слишком маленькой, что противоречит, по мнению многих экспертов, интересам детей.

Кроме того, он уверен, что детей необходимо обеспечивать, даже если они уже учатся в вузе в течение всего этого обучения. Несмотря на то, что молодые люди являются трудоспособными и совершеннолетними гражданами, которые уже несут за свои действия полную ответственность. Возможно, полагают некоторые специалисты, обязать россиян содержать студентов обусловлено тем, что, когда молодые люди учатся на очной форме в вузе, чтобы содержать себя, необходимо еще и работать. Однако не всегда работодатель готов пойти навстречу и устроить работника на неполный рабочий день. Кроме того, полноценная учебная деятельность также страдает из-за невозможности уделять ей достаточное количество времени. Предложение еще не оформлено даже в законопроект, однако, уже обсуждается в государственных органах.