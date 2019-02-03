"Офигенно": Илон Маск по-русски ответил на мем "Как тебе такое?"

Известный во всем мире бизнесмен, наконец, ответил на не менее знаменитый в России мем "Как тебе такое, Илон Маск". Он прокомментировал идею с перевернутыми жигулями от мужчины из Ставрополя.

Ответ он опубликовал в своем аккаунте социальной сети Twitter. Телеканал НТВ выложил в сеть запись с упоминанием никнейма. Запись содержит ролик, на котором видно, что автомобиль ВАЗ-2106 двигается по улицам «задом наперед». Кроме того, за рулем машины находился 18-летний житель Невинномысска. На кадрах можно заметить, что водитель сидит спиной к капоту автомобиля, а двигатель находится в багажнике.

Основатель компании SрасеX не смог остаться равнодушным к изобретательности молодого человека, а потому ответил на твит по-русски: «Хаха, офигенно». Реакции от бизнесмена никто не ожидал, ведь граждане много раз публиковали подобные странные и нелепые изобретения, однако, Маск оставался равнодушным. А потому комментарий произвел настоящий фурор в сети. Его ответ оценили больше двадцати тысяч пользователей.

Сотрудники спецслужб, однако, не разделили восторг Илона Маска, заявив, что парень создавал опасные ситуации на дорогах и вводил в заблуждение других автомобилистов. Поэтому нарушителю были выписаны три протокола об административных нарушениях: за движение задним ходом на перекрестке, за отсутствие страхового полиса и за незаконные изменения в конструкции транспортного средства. Известно, что водитель имеет стаж всего один год.

Интересно, что это уже второй раз, когда биснемен реагирует в социальных сетях на посты российских граждан. Ранее он ответил на пост электрокара Tesla, который был запечатлен на заснеженной дороге недалеко от украинского села Марс.