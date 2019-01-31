Уроки вождения для детей предложено ввести в российских школах и колледжах

Сегодня, 10:52 \\ Общество

Участники IV Конгресса автошкол России выступили с инициативой по введению в школах и колледжах занятий по основам вождения.

Как сообщает RT, авторы данной инициативы уверены, что продолжительное и более глубокое освоение дисциплины со школьного возраста сформирует у будущих водителей ответственное и серьёзное отношение к вождению автомобиля и поведению на дороге, чего невозможно добиться при прохождении короткого курса обучения.

Также отмечено, что в интересах автошколы проводить обучение людей с уже сформированными взглядами на коллективную безопасность и уважение прав других участников дорожного движения. А это возможно лишь при прохождении «предавтошкольного обучения» в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, по мнению авторов, все теоретические основы, которые дети получат на занятиях, можно будет закреплять на практике, например, на площадках для картинга. А после завершения обучения все подростки будут получать соответствующие сертификаты.

Резолюцию с соответствующей инициативой Конгресс направил в ГИБДД.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы и образе невесты появилась на премии BAFTA

Кейт Миддлтон в нежном вечернем образе и любимых серьгах принцессы Дианы появилась на красной дорожке церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне со своим супругом.

Пьеса через постель: Джигурда признался, как проходят репетиции с Волочковой

Волочкова не может отвязаться от настойчивых намёков Джигурды.

Трамвай без водителя начнет обслуживать москвичей

 Испытания первого в России беспилотного трамвая начнутся в ближайшее время.

Светлана Дружинина отказалась от внука, которого воспитывала с детства

 Сын артистки Анатолий Мукасей скончался спустя совсем немного времени после того, как у...

Житель Таганрога намерен отправить Путину свою ванну

 Как пояснил горожанин, он арендует муниципальную квартиру у администрации. В ванной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ