Представители КПРФ похвалили московскую школу: парламентариям понравилось всё

Сегодня, 22:13 \\ Общество

В московской школе № 892, где проходил Фестиваль Межрайонного совета директоров, побывала делегация представителей фракции КПРФ. «К сожалению, СМИ уделяют мало внимания описанию жизни школы», - посетовал первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Он, как и его коллеги, был впечатлен увиденными и принял участие в мастер-классах, квест-играх, посетили парламентарии и столовую школы.

От качества продуктов и способа подачи делегаты пришли в восторг. Равно как и от оснащенности кабинета технологии, но особенно их поразил мобильный планетарий. Купол, куда проецируется карта звездного неба создает полную иллюзию близкого космоса. Парламентарии также посмотрели, как в современной школе детям показывают опыты по физике и химии. Напомним, в московских школах в рамках проекта предпрофессионального образования действуют кадетские классы, медицинские, инженерные. Руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина анонсировал открытие IT-классов в следующем учебном сезоне.


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