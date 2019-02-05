В Москве организуют пресс-конференцию, посвященную проведению V городского Форума кадетского образования

Московский Депобразования готовится провести 14 февраля традиционный пресс-брифинг. Он будет посвящен обсуждению концепции и нюансов проведения в мегаполисе пятого Форума кадетского образования под названием «Честь имею служить Отчизне!». Местом проведения патриотического мероприятия 20 февраля выступит Государственный Кремлевский Дворец, а посвящено оно — Дню защитника Отечества. Такую информацию передает сайт московского градоначальника.

В рамках четвергового мероприятия журналисты получат возможность задать вопросы директору Центра патриотического воспитания и школьного спорта О.Ярославской и первому зампредседателя Московского городского Совета ветеранов Р.Акчурину. Компанию им на пресс-конференции составят директор московской школы № 1517 А.Вахнеева и кадет 8 класса столичной школы № 1512 Е.Перепелкин.

По итогам пресс-брифинга пройдет селекторное заседание образовательного ведомства Москвы. Глава Департамента И.Калина традиционно ответит на вопросы журналистов.







