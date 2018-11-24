Госдуму просят запретить операцию «мягкие лапки» для кошек

Председатель Мосгордумы Зоя Зотова внесла в Государственную думу предложение о полном законодательном запрете на проведение кошкам операции «мягкие лапки».

Так называемые «мягкие лапки» предусматривают ампутацию концевых фаланг пальцев у кошек вместе с когтями. Однако гуманность и оправданность такой операции до сих пор является предметом спора. Как известно, данная операция может сопровождаться множеством разнообразных осложнений, начиная от нарушения координации движений и заканчивая развитием артрита. Именно поэтому Мосгордума настаивает на законодательном запрете данной услуги ветеринарных клиник. В Госдуму была также направлена петиция, подписанная 147 тыс. человек.

Как рассказала агентству «Москва» Зотова, для удаления фаланг пальцев у котов должны быть конкретные медицинские показания, чтобы исключить проведения столь жестокого вмешательства по банальной прихоти владельцев.

Помимо онихэктомии Зотову волнует вопрос окрашивания шерсти домашних питомцев. По её словам, эта тема должна быть удостоена отдельного обсуждения, так как данная процедура, проводимая также только по прихоти неразумных хозяев, вредит здоровью животных.

Стоит отметить, что в Мосгордуме уже ранее поднимался вопрос о запрете окрашивания шерсти домашних животных в 2017 году, однако эта услуга не только не была запрещена, но и стала ещё популярнее со временем среди владельцев животных. При этом законодательство некоторых европейских стран таких, как Италия и США (штат Огайо), запрещает красить шерсть животных.