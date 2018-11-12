Политика и в отношениях важна: Эксперты выяснили секрет счастливых пар

Исследование, проведённое сайтом знакомств Eharmony, который специализируется на поиске пар для длительных отношений, показало, что влюблённые считают важным в совместной жизни. Счастливые пары рассказали, благодаря чему они чувствуют себя уютно и долгое время не расстаются.

Согласно результатам опроса, который приводит The New York Post, в основном успех пар заключается в здоровой половой жизни и равных материальных возможностях. Кроме того, надёжность семьи сильно зависит от наличия детей, как правило, двух. Стоит отметить, что большинство респондентов (70%) убеждены, что брак не так важен, как совместная жизнь. В то же время 55% заявили, что стали бы счастливее после свадьбы. Годовой доход для счастья должен составлять как минимум 75 тысяч долларов (4,9 миллиона рублей). Финансовая и эмоциональная стабильность преимущественно важна для женщин, а вот мужчины обращают больше внимания на внешние данные партнёра, здоровье и физическое влечение. Также мужчины уверены, что женщинам бы хотелось получать больше подарков, хотя на самом деле они нуждаются в словах любви.

В отличие от прошлых лет, сейчас очень ценятся образование и общие взгляды на политику, как рассказал генеральный директор сайта знакомств Грант Лэнгстон.

Во время исследования Eharmony опросил более 2,3 тысяч человек.

Недавние исследования учёных помогли им выяснить, как финансы влияют на отношения пар. Так, одни учёные утверждают, что залогом крепкого союза является низкий доход, а вторые уверены, что партнёры должны честно говорить о финансах, чтобы сохранить хорошие отношения.