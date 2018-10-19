Пингвинята родились в Московском зоопарке

Первые в этом году птенцы появились на свет в зоосаде столицы. Родились птенцы пингвинов Гумбольдта и бакланов. Счастливыми родителями стали сразу четыре пары птиц.

В настоящий момент детенышам пингвином чуть больше месяца. Сотрудники зоопарка сообщили о радостном событии только сейчас. Поскольку животные еще совсем маленькие, практически всё свое время они проводят в специальном углублении в камнях. Взрослые особи заботятся о своих малышах и приносят корм в их укрытие.

Вес пингвинят разнится: самый большой достигает 1,2 кг, а самый маленький – 500 гр. В настоящий момент все тела малышей сплошь покрыты сероватым пухом. Однако с возрастом он уйдет, и пингвины приобретут привычный покров. По словам работников Московского зоопарка, первый раз выйти из своих норок детеныши осмелятся примерно в середине марта.

Известно, что посетители могут прийти в павильоны «Дом птиц» и «Крылья бабочки», если хотят посмотреть на новорожденных. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что животные круглогодично находятся в благоприятных для выращивания потомства условиях. Они правильно питаются и получают достаточное количество пищи, именно поэтому период размножения может наступить у пингвинов в зоопарке раньше, чем у тех, кто находится на воле.

Что касается малышей бакланов, то они имеют более пушистое и светлое оперение. В настоящий момент детеныши также постоянно находятся в своих гнездах, а когда проголодаются, начинают требовать корм у родителей посредством громкого писка. В начале апреля их отправят в открытый вольер.