Профессиональные приемные семьи могут появиться в России

У профессиональных семей, которые хотят воспитывать ребенка появится такая возможность.

Воспитание будет проводиться по временному договору, но родители не смогут участвовать в выборе ребенка. На данный момент в Минпросвещение идет бурное обсуждение по внедрению института профессиональных приемных семей. Сирот может растить как полная семья, так и один родитель. Такой труд должен хорошо оплачиваться, ведь растить ребенка – тяжелейшая работа, в которой нет отпусков и выходных дней. Один из членов совета говорит, что в таком случае потребуется корректировка Трудового кодекса.

По статистическим данным в российских приютах находится около 73 тысяч детей. Работа подобного института будет направлена в первую очередь на помощь тяжелобольным детям и сложным подросткам. В европейских странах имеется положительный опыт такой работы, где семьи для детей выбираются на конкурсной основе.