Профессиональные приемные семьи могут появиться в России

Сегодня, 07:56 \\ Общество

У профессиональных семей, которые хотят воспитывать ребенка появится такая возможность.

 

Воспитание будет проводиться по временному договору, но родители не смогут участвовать в выборе ребенка. На данный момент в Минпросвещение идет бурное обсуждение по внедрению института профессиональных приемных семей. Сирот может растить как полная семья, так и один родитель. Такой труд должен хорошо оплачиваться, ведь растить ребенка – тяжелейшая работа, в которой нет отпусков и выходных дней. Один из членов совета говорит, что в таком случае потребуется корректировка Трудового кодекса.

По статистическим данным в российских приютах находится около 73 тысяч детей. Работа подобного института будет направлена в первую очередь на помощь тяжелобольным детям и сложным подросткам. В европейских странах имеется положительный опыт такой работы, где семьи для детей выбираются на конкурсной основе.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В «Росконтроле» узнали, какой стиральный порошок самый опасный

 По результатам проверки «Росконтроля» самым опасным порошком оказалось средство для стирки детских вещей. В организации назвали не только самый опасный стиральный порошок, но и самый качественный.

«АвтоВАЗ» представил LADA Granta для автошкол

У седана LADA Granta появилась спецверсия, предназначенная для автошкол. В России уже...

На 84-м году жизни умер актер из «Ищите женщину» и «Любовь и голуби»

 О смерти Сергея Юрского сообщили в пресс-службе театра Моссовета. Актеру было 83 года.

Пьеса через постель: Джигурда признался, как проходят репетиции с Волочковой

Волочкова не может отвязаться от настойчивых намёков Джигурды.

Житель Таганрога намерен отправить Путину свою ванну

 Как пояснил горожанин, он арендует муниципальную квартиру у администрации. В ванной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ