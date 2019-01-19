Портал «Узнай Москву» разработал два прогулочных маршрута по иностранным посольствам

Пользователи смогут ознакомиться с 34 зданиями, в которых работают дипломаты из разных государств.

Ко Дню дипломатического работника, который отмечался 10 февраля, портал «Узнай Москву» придумал два экскурсионных маршрута, посвященных дипломатическим миссиям. Оба прогулочных варианта получили название «Москва посольская». Пройтись по этим маршрутам будет интересно любителям архитектуры, ведь здания, в которых работают иностранные дипломаты, представляют собой произведения искусства, созданные известными архитекторами, включая Шехтеля, Жолтовского и Кекушева. Данная информация размещена на официальном сайте столичной мэрии.

Портал «Узнай Москву», над которым трудились специалисты Департамента информационных технологий совместно с коллегами из Департамента культурного наследия, предоставляет всем желающим карту города с интересными местами и памятниками. Все зависит от выбранной тематики. В рамках «Москвы посольской», пользователи смогут прогуляться по двум маршрутам: по Поварской и по Пречистенке. В общей сложности, любители пеших прогулок по городу смогут познакомиться с 34 зданиями, в которых располагаются дипмиссии разных стран.