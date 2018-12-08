В Испании туристам грозит тюремное заключение за рисунки на песке

Тюремный срок грозит туристам, посетившим испанский остров Гран-Канария, за выведенные на песке рисунки, признания в любви и любые знаки, выложенные из камней на побережье острова.

Данная мера преследования направлена на сохранение песчаных дюн, являющихся важной частью экосистемы испанского острова, как сообщае The Sun. Эти дюны занимают порядка 400 га и считаются достопримечательностью заповедника. Однако многочисленные туристы регулярно выводят на песчаных пляжах свои имена, выкладываю различные рисунки, делает резные фигурки в земле, рисует на вулканических камнях. Своеобразные «послания» туристов уже сейчас хорошо видны на снимках со спутников в Google Maps, что заставляет экологов бить тревогу.

Как считают экологи, дальнейшая «варварская» деятельность отдыхающих может стать причиной полной потери естественной красоты песчаных дюн Гран-Канарии. В связи с этим власти приняли решение о признании данных действия противозаконными. В качестве наказания недобросовестные туристы могут получить не только штраф в размере до €600, но и тюремное заключение. Кроме того, пойманных нарушителей обяжут оплачивать восстановительные работы.

Таким образом местные власти начали проводить образовательную кампанию по сохранению окружающей среды и пообещали вскоре не только усилить санкции, но и провести расширение штата сотрудников, которые будут патрулировать местность в поиске нарушителей.