Эксперт раскрыл причины массового нашествия белых медведей на Новой Земле

Сегодня, 04:24 \\ Общество

Эксперт из Всемирного фонда дикой природы рассказал, чем вызвано массовое нашествие белых медведей в населённые пункты архипелага Новая Земля, из-за которого в области введен режим ЧС.

Как рассказал РИА Новости Михаил Стишов, координирующий проекты по биоразнообразию Арктики во Всемирном фонде дикой природы, причины агрессивного поведения и массового нашествия медведей в населенные пункты кроются в уменьшении площади льдов и людях, небрежно относящихся к утилизации мусора.

Эксперт отметил, что такая реакция диких хищников является вполне предсказуемой. Отсутствие льдов заставляет их выходить на берег, где особо привлекательно выглядит человеческое жильё с плохо налаженной системой утилизации мусора. В связи с этим власти архипелага предполагали, что такой вариант развития событий возможен и просили у специалистов рекомендации. Однако удалённо какие-либо рекомендации никто дать не мог, при этом разрешение на поездку на Новую Землю ученые и эксперты в последние годы не могли получить у Министерства обороны.

Решение о введении режима ЧС на архипелаге приняли9 февраля местные власти. В населённых пунктах архипелага отмечается небывалое нашествие более 50 белых медведей, некоторые из которых ведут себя агрессивно, пытаются напасть на местных жителей, проникают в дома.

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