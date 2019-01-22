Ларьки и палатки вернутся на улицы городов России

Сегодня, 03:27 \\ Общество

Министр российской торговли и промышленности Виктор Евтухов сравнив российское и иностранное торговое предпринимательство заметил, что торговых площадей на тысячу человек гораздо меньше, нежели в соседних странах Европы.

 

Множество людей хотят продавать продукцию собственного производства. Таких предпринимателей гораздо больше, чем самих магазинов.

Таким способом развития торговли появятся рабочие места, которых так не хватает, прибавится около 250 тысяч сотрудников.

Программа распространяется на большие города, в которых практически не сохранился подобный формат торговли. Отечественный бизнес заинтересован в развитии из-за нехватки образцовых торговых площадок.

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