В США у священника, приехавшего из России, угнали мотоцикл за 4,5 тысячи долларов

Отец Михали Волжанский, которого чуть более года назад перевели из Липецкой области в американский штат Миссури, угнали байк Harley Davidson 1989 года выпуска. Пропажу транспортного средства священник обнаружил 7 февраля.

Переехавший года назад из Липецкой области в штат Миссури священник Михаил Волжанской оставил своего «железного коня» у крыльца храма 3 февраля, однако уже 7 числа его там не оказалось. Для батюшки это оказалось большой потерей, так как он окормляет большую русскую православную общину в Свято-Архангельском женском монастыре, служит в церкви Иоанна Златоуста и Свято-Успенском храме Пресвятой Богородицы. На машине ездит супруга, поэтому единственным средством передвижения отца Михаила был мотоцикл.

Ситуация осложняется еще и тем, что у священника нет официальной фиксированной зарплаты, а его доход формируется из пожертвований прихожан. Неравнодушные к беде друзья и члены приходской общины отца Михаила уже объявили сбор средств и надеются собрать сумму, необходимую для покупки нового мотоцикла.

точняется, отец Михаил приобрел мотоцикл Harley Davidson 1989 года выпуска вскоре после переезда в США за 4500 тысячи долларов. Интерес к байкам у Волжанского проснулся еще в России - когда его пригласили помолиться с группой мотоциклистов. Позже он даже создал свою канал на YouTube, где также есть ролик его прогулки на пропавшем Harley по Миссури.

Как рассказывает сам пострадавший священнослужитель, он очень любит ездить на мотоцикле - это дает возможность прояснить мысли, соединиться с Богом и почувствовать природу.

Напомним, что в 2017 году на мотоциклетных гонках в Ульяновске погибли священник-байкер и его брат.