Атака клонов: СМИ выяснили, какой тип внешности самый популярный в Instagram

Журналисты провели расследование и выяснили, какой тип внешности считается самым популярным в Instagram независимо от расы, возраста или национальности.

Не секрет, что мы живем в эпоху Instagram, и если проявить немного внимательности то можно заметить, что все девушки стремятся выглядеть на фото в популярной социальной сети максимально одинаково. СМИ «заморочились» и выяснили, что эталонной красоткой в Instagram можно считать девушку, имеющую полные губы, идеально очерченные густые брови и густую подводку «кошачий глаз» со стрелкой по верхнему веку. Также хорошим дополнением будет миниатюрный тонкий нос, не слишком высокий лоб, маленький заостренный подбородок и высокие скулы, подчеркнутые мейкапом.

В современном мире благодаря работе визажистов любая девушка может примерить такой образ, вдохновительницей которого стала обладательница самого популярного аккаунта Instagram Ким Кардашьян, на которую подписаны 127 миллионов человек. Второе место по влиянию на женские умы занимает американка арабского происхождения Худе Каттан, известная как основательница самого влиятельного в «инста» косметического бренда Huda Beauty, за жизнью которой следят 32,2 миллиона фолловеров. Несмотря на то, что две женщины относятся к разным этносам, их лица в Instagram, практически идентичны друг другу.

Как пишет издание «Известия», чтобы стать обладательницей такой картинной внешности, множество девушек по всему миру готовы каждый день делать макияж или регулярно посещать косметолога, делая бесконечный инъекции ботокса или филлеры на основе гилауроновой кислоты. Самые отчаянные в погоне за красотой ложатся под нож пластического хирурга, чтобы стать обладательницей носа или подбородка мечты.