Платный флешмоб: жителям Петербурга предложили заработать на уборке снега

Ситуация с уборкой снега в столице выходит из-под контроля. Чтобы справиться с объемом работ, власти решили привлекать граждан. За один убранный квадратный метр снега горожанам предлагают платить 40 рублей.

Инициатива поступила в муниципальном округе Екатерингофский. Акцию назвали платный флешмоб. Об этом сообщил в социальных сетях глава округа Олег Смакотин. Он отметил, что начало акции положили депутаты муниципального совета и сотрудники администрации округа «Екатерингоф», которые очистили тротуары. По словам Смакотина, каждый может внести свой вклад в уборку улиц от снега, стоит только очистить тротуар перед своим домом. Гражданам предложили заработать.

Глава округа заявил, что своими действиями горожане могут не только навести порядок, но и также немного пополнить свой бюджет. Чтобы получить вознаграждение, необходимо убрать соответствующую территорию, зафиксировать ее, умножить на 39 рублей 97 копеек – именно столько предлагают за один квадратный метр, а после прийти и предоставить счет в ГУДП «Центр» вместе с фотографией убранной территории.

Известно, что 9 февраля состоялся городской субботник. Жители города, которым небезразлично состояние улиц, выходили на улицы и помогали расчищать их от снега. Сообщается, что было убрано 233 улицы и 656 дворов Петербурга.