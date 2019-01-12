Платный флешмоб: жителям Петербурга предложили заработать на уборке снега

Сегодня, 13:36 \\ Общество

Ситуация с уборкой снега в столице выходит из-под контроля. Чтобы справиться с объемом работ, власти решили привлекать граждан. За один убранный квадратный метр снега горожанам предлагают платить 40 рублей.

 Инициатива поступила в муниципальном округе Екатерингофский. Акцию назвали платный флешмоб. Об этом сообщил в социальных сетях глава округа Олег Смакотин. Он отметил, что начало акции положили депутаты муниципального совета и сотрудники администрации округа «Екатерингоф», которые очистили тротуары. По словам Смакотина, каждый может внести свой вклад в уборку улиц от снега, стоит только очистить тротуар перед своим домом. Гражданам предложили заработать.

Глава округа заявил, что своими действиями горожане могут не только навести порядок, но и также немного пополнить свой бюджет. Чтобы получить вознаграждение, необходимо убрать соответствующую территорию, зафиксировать ее, умножить на 39 рублей 97 копеек – именно столько предлагают за один квадратный метр, а после прийти и предоставить счет в ГУДП «Центр» вместе с фотографией убранной территории.

Известно, что 9 февраля состоялся городской субботник. Жители города, которым небезразлично состояние улиц, выходили на улицы и помогали расчищать их от снега. Сообщается, что было убрано 233 улицы и 656 дворов Петербурга.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

В «Росконтроле» узнали, какой стиральный порошок самый опасный

 По результатам проверки «Росконтроля» самым опасным порошком оказалось средство для стирки детских вещей. В организации назвали не только самый опасный стиральный порошок, но и самый качественный.

«АвтоВАЗ» представил LADA Granta для автошкол

У седана LADA Granta появилась спецверсия, предназначенная для автошкол. В России уже...

На 84-м году жизни умер актер из «Ищите женщину» и «Любовь и голуби»

 О смерти Сергея Юрского сообщили в пресс-службе театра Моссовета. Актеру было 83 года.

«Наш замок торчит, как сосиска»: Лиза Галкина развеселила фанатов своей детской непосредственностью

 Фанаты опубликовали «нарезку» с забавными моментами, которые случались с детьми Максима...

"Торжество потребительства": австралийского писателя поразила обувь россиян

 Марк Томас сравнил советскую и современную Россию. Автор заявил, что был крайне удивлен...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ