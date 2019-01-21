В США на службу в полицию взяли 6-летнюю девочку

В Соединённых Штатах самым юным почётным сотрудником полиции Техаса стала 6-летняя Абигайл Ариас, которая уже два года борется с почечной опухолью.

Как рассказала мама девочки CNN, в течение двух лет Абигайл боролась с тяжелым онкологическим заболеванием – опухолью Вильямса. Однако побороть страшную болезнь ребёнку не удалось. Врачи сообщили родителям, что химиотерапия и лучевая терапия не дали должного результата, поэтому теперь девочке остаётся надеяться только на чудо и пытаться насладиться последними днями. Поэтому девочка рассказала местному шефу полиции Реймонду Гэриви, с которым познакомилась в рождественские праздники на городских гуляниях, что мечтает стать полицейским.

Полицейский признался, что маленькая и сильная Абигайл, которая половину своей жизни посвятила борьбе «с плохими парнями» внутри организма, очень впечатлила его. Он решил, что обязательно исполнит её мечту. Как отметил Реймонд Гэриви: «Надо видеть ее, чтобы понять, на какие поступки способна сподвигнуть эта юная леди!». Он сам заказал полицейскую форму для девочки, портупею и служебную бляху, которой присвоили номер 758.

Фото с церемонии приведения Абигайл к присяге управление полиции опубликовало в своём аккаунте в Facebook.