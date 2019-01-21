В США на службу в полицию взяли 6-летнюю девочку

Сегодня, 11:42 \\ Общество

В Соединённых Штатах самым юным почётным сотрудником полиции Техаса стала 6-летняя Абигайл Ариас, которая уже два года борется с почечной опухолью.

Как рассказала мама девочки CNN, в течение двух лет Абигайл боролась с тяжелым онкологическим заболеванием – опухолью Вильямса. Однако побороть страшную болезнь ребёнку не удалось. Врачи сообщили родителям, что химиотерапия и лучевая терапия не дали должного результата, поэтому теперь девочке остаётся надеяться только на чудо и пытаться насладиться последними днями. Поэтому девочка рассказала местному шефу полиции Реймонду Гэриви, с которым познакомилась в рождественские праздники на городских гуляниях, что мечтает стать полицейским.

Полицейский признался, что маленькая и сильная Абигайл, которая половину своей жизни посвятила борьбе «с плохими парнями» внутри организма, очень впечатлила его. Он решил, что обязательно исполнит её мечту. Как отметил Реймонд Гэриви: «Надо видеть ее, чтобы понять, на какие поступки способна сподвигнуть эта юная леди!». Он сам заказал полицейскую форму для девочки, портупею и служебную бляху, которой присвоили номер 758.

 Фото с церемонии приведения Абигайл к присяге управление полиции опубликовало в своём аккаунте в Facebook.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В «Росконтроле» узнали, какой стиральный порошок самый опасный

 По результатам проверки «Росконтроля» самым опасным порошком оказалось средство для стирки детских вещей. В организации назвали не только самый опасный стиральный порошок, но и самый качественный.

«АвтоВАЗ» представил LADA Granta для автошкол

У седана LADA Granta появилась спецверсия, предназначенная для автошкол. В России уже...

На 84-м году жизни умер актер из «Ищите женщину» и «Любовь и голуби»

 О смерти Сергея Юрского сообщили в пресс-службе театра Моссовета. Актеру было 83 года.

«Наш замок торчит, как сосиска»: Лиза Галкина развеселила фанатов своей детской непосредственностью

 Фанаты опубликовали «нарезку» с забавными моментами, которые случались с детьми Максима...

"Торжество потребительства": австралийского писателя поразила обувь россиян

 Марк Томас сравнил советскую и современную Россию. Автор заявил, что был крайне удивлен...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ