"Сын маминой подруги" рассказал, зачем ему четыре айфона

Сегодня, 10:14 \\ Общество

Парень, ставший героем мема «Мистер успех» поделился секретом своего успеха. В частности, он рассказал, зачем ему нужны четыре айфона.

 

Звездой Сети киевлянин стал благодаря своему фото с четырьмя телефонами. Александр Гнатко был запечатлен в одном из украинских кафе, пока решал свои вопросы. Однако он даже не ожидал, что снимок станет таким вирусным.

По словам киевлянина, он не является мажором. Несмотря на воспитание в обеспеченной семье, сейчас Гнатко зарабатывает самостоятельно. Такое количество «яблочных» телефонов парень объяснил тем, что ему нравится данная марка мобильного устройства. Однако из-за того, что гаджет поддерживает лишь одну SIM-карту, киевлянину пришлось приобрести сразу четыре модели.

Пользователи Сети, столкнувшиеся с фото, предположили, что это и есть тот мифический «сын маминой подруги», которого ставят в пример всем парням.

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Автор - Мария Ткаченко
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