Житель Таганрога намерен отправить Путину свою ванну

Как пояснил горожанин, он арендует муниципальную квартиру у администрации. В ванной установлена сантехника, которой пользоваться невозможно. Поэтому мужчина решил предложить искупаться в ней Владимиру Путину.

Житель Таганрога решил поправить свои жилищные условия. Он опубликовал в социальной сети запись, в которой поделился своими проблемами. К посту он прикрепил фотографию своей ванны и задал вопрос пользователям сети, согласились ли бы они мыться в такой ванне. По его словам, она кривая, в ней совершенно невозможно стоять. Он отметил, что многочисленные жалобы не принесли никаких результатов. Поэтому теперь он намерен отправить ванну в администрацию президента с указанием получателя – Владимира Путина.

При этом мэр Таганрога прокомментировал необычное желание жителя города. Он заявил, что ремонта не будет, и предложил мужчине покупать ванну за свой счет. Как рассказал Андрей Лисицкий горожанин приходил к нему на прием в декабре прошлого года. Тогда он просил сделать косметический ремонт. Однако муниципалитет может делать только лишь капитальный ремонт. Об этом мэр и объяснил посетителю. Но тот лишь сказал: «Вы об этом пожалеете». А после он разместил в социальных сетях соответствующее объявление. По словам мэра, мужчина не пускает в свою квартиру представителей муниципалитета, чтобы они могли оценить реальное состояние жилья.