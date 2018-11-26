«Пришли мне свои горячие фото»: Маск пофлиртовал с Марсом

Сегодня, 09:47 \\ Общество

Пользователь, который ведёт в Twitter аккаунт от лица планеты Марс, признался, что ему никто не нужен, кроме американского бизнесмена, жаждущего покорить космос.

Диалог между Маском и Марсом начался после записи девушки под ником laineyjanelle, девушка заявила, что хотела бы переехать на красную планету, поскольку на ней нет мужчин. На её сообщение отреагировал сам Марс: «Я не хочу тебя. Только Илона». К обсуждению присоединился и сам бизнесмен, который заверил, что чувства взаимны, при этом он назвал планету «деткой». Марс поинтересовался, когда же Маск прилетит, на что получил ответ с просьбой прислать «горячих фото», и тогда он прибудет. Планета не только прислала фото, но и вставила флиртующий эмодзи.

Хотя первоначальный твит, с которого начался диалог, уже удалён, один из пользователей успел сделать скриншот переписки Маска и Марса. «Герой, в котором мы нуждаемся», - написал один из комментаторов. В целом, пользователи Сети остались в восторге от находчивости как Илона Маска, так и неизвестного, скрывающегося за аккаунтом Марса.

Илон Маск активно ведёт Twitter и часто отвечает на сообщения пользователей. Недавно бизнесмен даже отреагировал на знаменитый российский мем «Как тебе такое, Илон Маск?».

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Автор - Елена Андреева
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