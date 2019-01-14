Жителям культурной столицы расскажут о жизни Фриды Кало

Библиотека имени А. И. Герцена приглашает петербуржцев и гостей города ближе познакомиться с творчеством и судьбой знаменитой на весь мир мексиканской художницей Фридой Кало.

Книжные подборки основанные на ее биографии и творческой жизни помогут взглянуть на родоначальницу современного феминизма с другой стороны, подробно раскрыть ее аспекты жизни и окунуться в творения искусства прошлого века.

Планируется просмотр кадров художественного фильма «Фрида», снятого по книге «Фрида: Биография Фриды Кало». Будет возможность обсудить творчество художницы.

Мероприятие будет проходить в библиотеке имени А.И. Герцена, 12 февраля, вход свободный. Кроме кинолектория на середину весны планируется выставка картин Фриды Кало и ее супруга Диего Ривера. В данное время выставка находится в Московском центральном зале «Манеж» до 22 февраля.