"Сделал одолжение": пластический хирург решил изменить форму носа пациентки без ее ведома

Жительница Соединенных Штатов стала жертвой пластического хирурга, когда он сделал ей операцию на нос без ее ведома. Женщина пришла к хирургу, чтобы уменьшить живот, но, очнувшись, обнаружила изменения в своем лице.

Об этом она рассказала, спустя много лет, чтобы предостеречь женщин и девушек от обращения к неквалифицированным специалистам.

По словам потерпевшей, она приехала к родственникам в Перу, где можно было сделать операцию по достаточно низкой стоимости. Девушка намеревалась только провести липосакцию живота, процедуру по удалению лишнего жира из тела. С хирургом она договорилась, который пообещал ей, что операция пройдет быстро и безболезненно. Когда девушка очнулась после операции, то обнаружила на своем лице повязку, на все вопросы пластический хирург отвечал, что сделал девушке «одолжение». Стоит отметить тот факт, что после операции носовые проходы были сильно повреждены, ноздри уменьшились, а форма носа испортилась. Но все попытки связаться с доктором не увенчались успехом, он куда-то исчез.

Кроме того, в Сети появилось фото россиянки, которая перенесла несколько пластических операций. К помощи пластических хирургов девушка прибегла, поскольку была несколько недовольна своими формами. Многих пользователей просто ужаснули эти фотоснимки, некоторые стали отмечать, что «подобное» является перебором. Хотя сама девушка из Ростова-на-Дону отрицает факт хирургического вмешательства.