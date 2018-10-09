Вид на грани исчезновения: суматранский тигр убил свою «невесту» в зоопарке Лондона

Тигра по кличке Асим привезли в Лондон из Дании, в британском зоопарке он должен был познакомиться с тигрицей. Предполагалось, что животные смогут размножиться и них появятся тигрята, вид которых находится на грани исчезновения.

В зоопарке Лондона произошло грустное событие. Суматранский тигр Асим убил свою «невесту» по кличке Мелати. Сначала эксперты разместили тигра в соседнем от тигрицы вольере. Животные привыкали к запаху и понемногу изучали друг друга. Потом сотрудники зоопарка решили, что тигры готовы к встрече.

Между вольерами открыли дверь. Тигр Асим стал «знакомиться» с тигрицей Мелати. Самка проявила агрессивное поведение, из-за чего и самец стал злым. В итоге, тигр напал на тигрицу. Сотрудники зоопарка пытались предотвратить смертельную схватку. В таких случаях они включают громкие звуки и сигналы тревоги.

Но в этот раз звуки не помогли. Тигр Асим был быстрым, он убил свою «невесту». Специалисты очень огорчены случившемся, ведь планировалось, что животные дадут потомство и смогут хоть немного спасти свой вид от вымирания. По данным экспертов Красной книги, суматранские тигры находятся на грани исчезновения.