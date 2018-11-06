Нашествие белых медведей: на Новой Земле объявили ЧС

Сегодня, 13:46 \\ Общество

Большое количество белых медведей окружают населенные пункты архипелага. Местные власти приняли решение ввести режим ЧС с 9 февраля.

 Представители правительства Архангельской области заявило, что хищники массово пребывают к жилым поселкам в Новой Земле. Особенное беспокойство власти выражают относительно населенного пункта Белушья Губа. Около него замечено примерно 50 особей белых медведей.

Как объяснил заместитель главы администрации МО ГО "Новая Земля" Александр Минаев, животные демонстрируют агрессивное поведение. По его словам, медведи нападают на людей, проникают в жилые помещения. Регулярно поступают сообщения от руководства школ и детских садов. На самой территории поселка регулярно находятся около 10 взрослых особей белых медведей. Власти сообщают, что люди напуганы, а потому введение режима ЧС было обоснованным.

В настоящий момент в населенном пункте установлены специальные ограждения вокруг детских садов. Кроме того, организовано регулярное патрулирование. Помимо этого, по указанию властей, детей и сотрудников организаций доставляют в учебные заведения и иные предприятия, чтобы обеспечить большую безопасность.

Однако власти отмечают, что угроза пока не миновала. Хищники перестали бояться световых и шумовых устройств, которыми их отпугивали ранее. Специалисты надеются, что удастся разогнать нашествие без применения насилия.

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Автор - Евгения Чернобаб
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